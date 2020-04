Ancelotti: “Gioia enorme vincere lo Scudetto, ma la Champions è uno shock”

MILANO – Oltre a Ricardo Kakà, il Milan, tramite la sua applicazione ufficiale, ha intervistato anche il suo ex allenatore Carlo Ancelotti, il quale si è soffermato sullo Scudetto vinto nel 2004 e le Champions League alzate al cielo nel 2003 e nel 2007: “La stagione dello Scudetto è stata abbastanza continua dal punto di vista dell’andamento. Abbiamo mantenuto una certa costanza durante tutto il campionato. Ci furono però alcune sconfitte sorprendenti e dei black out storici nelle gare europee, soprattutto contro il Deportivo La Coruna. Si provano emozioni diverse quando si vincono i campionati e le Champions. La vittoria dello Scudetto è una grande gioia, ma che cresce piano, passo dopo passo: ti fai già l’idea di poterlo vincere col passare delle settimane. La Champions League invece è uno shock, perché fino all’ultimo secondo non puoi sapere se la vinci o no”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live