Kakà: “Con i tifosi del Milan è stato amore a prima vista”

MILANO – Intervistato dall’applicazione ufficiale del Milan, Ricardo Kakà ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua fantastica esperienza in rossonero: “Quando è iniziata la trattativa e c’era la possibilità di andare al Milan ero molto felice, soprattutto perché nel ruolo mio c’erano Rivaldo e Rui Costa e, quando sono arrivato, ho pensato ‘se c’è la possibilità di giocare, bene, se no c’è solo da imparare un sacco di cose da giocatori così’. Sapevo che quella era la squadra migliore d’Europa. L’esordio è stata una sorpresa, le cose sono successo in maniera veloce. Con la prima partita, ad Ancona, sono iniziati anche tanti paragoni”.

SUL PRIMO DERBY – “Il primo derby non lo capisci bene, così come il significato che ha per il Milan e i milanisti. Ero sotto pressione per il primo gol perché non avevo ancora segnato, quindi c’era un po di amarezza. Poi arriva questo cross di Gattuso di sinistro e faccio gol di testa, nonostante non sia mai stato il mio forte. L’emozione di fare un gol così è veramente enorme”.

SUI TIFOSI – “Si è instaurato con loro un rapporto autentico. C’è fra noi un legame fortissimo. I tifosi mi hanno capito sempre dandomi una mano, e dal canto mio sapevo che in alcuni momenti dovevo dare un aiuto a loro. E’ stato amore a prima vista”.

