Amelia: “Donnarumma? Deve aumentare l’esperienza internazionale, spero lo faccia nel Milan”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto’, Marco Amelia, ex portiere del Milan vincitore di uno scudetto con la maglia rossonera, ha parlato di Gianluigi Donnarumma: “Credo sia completo nonostante la giovanissima età. Qualche errorino nell’arco di una stagione lo commette ancora, ma capita a tutti i grandi portieri. Adesso è giunto il momento di aumentare la propria esperienza a livello europeo e mi auguro che lo faccia con il Milan. Lui sa di essere un grande portiere, ma al tempo stesso ha la testa sulle spalle. Come ho detto è già completo anche se, ovviamente, si può sempre migliorare”.

