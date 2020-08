Al Milan potrebbe servire la quarta punta

MILANO – Il Milan potrebbe dover intervenire nel prossimo mercato per comprare una quarta punta. Infatti qualora i rossoneri dovessero qualificarsi alla fase a gironi dell’Europa League potrebbe ritrovarsi scoperta in attacco, al momento composto da Ibrahimovic, dando per scontato che rinnoverà, Rebic e Leao. La quarta punta sembrerebbe necessaria anche perché è difficile pensare che lo svedese giocherà, a 40 anni, ogni tre giorni. Ma attenzione perché proprio poco fa è arrivata un’altra grandissima notizia per il mercato rossonero. Svolta improvvisa, ora si può: l’affare si sblocca! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA