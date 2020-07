Al Milan piace Emerson. Colpo alla Theo Hernandez?

MILANO – L’arrivo in rossonero Theo Hernandez aveva creato un pochi dubbi ai tifosi del Diavolo, ma l’ex Real Madrid ci ha messo davvero poco ad entrare nel cuore dei rossoneri. Per questo motivo la dirigenza di via Aldo Rossi vorrebbe replicare l’affare fatto con il terzino francese, questa volta però sulla fascia destra. Il nome che piace alla dirigenza è quello del brasiliano classe ’99 Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior, noto anche come Emerson Royal. Il terzino al momento gioca in Spagna al Betis Siviglia, ma il suo cartellino appartiene al Barcellona. Il club di Messi e Piqué potrebbe riportarlo in catalogna già a giungo, nonostante l’accordo di prestito sia fino al 2021, garantendo ai biancoverdi il 50% della futura rivendita. Il brasiliano è valutato intorno ai 20-25 milioni ed è seguito anche da Bayer Leverkusen e Benfica. Il Milan parte indietro nella corsa ad Emerson anche perché Ralf Rangnick, promesso sposo del Milan, non ha ancora dato il via libera all’operazione.

