Ag.Laxalt: “Lokomotiv soluzione gradita”

MILANO – Contattato dai microfoni di MilanNews.it, Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha confermato la possibilità che l’esterno uruguayano si trasferisca alla Lokomotiv Mosca: “Ieri ne abbiamo parlato per la prima volta con il Milan, abbiamo chiesto le condizioni del club per il trasferimento. Se le due società trovano un accordo, per Laxalt non c’è nessun problema a giocare in Russia. E’ una soluzione gradita. Se c’è fiducia sul buon esito della trattativa? Sono sempre ottimista”.

