Abbiati: “Gigio potrebbe restare a vita nel Milan, ma…”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato di Gigio Donnarumma: “Deve diventare il Ronaldo dei portieri. Ovvero un professionista al 100% che cura dal primo all’ultimo dettaglio. Ora come ora per me è tra i primi tre al mondo. Gigio potrebbe anche restare in rossonero a vita. L’unico dubbio che mi pongo è che arrivi un giorno in cui si sofferma a riflettere più del solito e dice: vorrei alzare quel trofeo. L’importante è che non rischi di andare via a zero: quello non sarebbe accettabile”.

