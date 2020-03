Serie A, Gravina: “Possiamo spingerci fino a luglio”

MILANO – Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera,ha fatto il punto della situazione sull’eventuale ripresa del campionato: “La priorità ovviamente è la salute di tutti. Quando torneremo a giocare dipende dal virus. Il nostro piano è chiaro: rispettare il valore della competizione sportiva. L’obiettivo è finire i campionati, non solo quello di Serie A, arrivando alla definizione delle classifiche. Abbiamo capito che ripartire a maggio sarà molto difficile, ma possiamo spingerci fino a luglio. Tuttavia non vogliamo invadere la prossima stagione, perché ci sarà l’Europeo. Abbiamo una deadline: chiudere la prossima stagione entro la fine di maggio 2021”.

