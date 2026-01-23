FantaMilan – Ventiduesima giornata: consigliati e sconsigliati

FantaMilan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della ventiduesima giornata, chi schierare in Roma-Milan.

Ventiduesima giornata di Serie A, Roma–Milan. Vediamo ora i nostri consigliati e sconsigliati in ottica Fantacalcio.

I consigliati

Quello all’Olimpico contro la Roma sarà un vero e proprio big match, tra due squadre forti. Il Milan è secondo in classifica, ma l’avversario è impegnativo, con un tecnico capace come Gasperini e tanti ottimi giocatori. Per questo motivo, per i consigliati andremo un po’ più con le pinze rispetto al solito.

Partendo dalla difesa, non ci sentiamo di consigliare qualcuno in particolare, anche perché a livello individuale l’attacco della Roma è forte, con giocatori imprevedibili come Dybala e Malen. Il più schierabile potrebbe essere Bartesaghi, perché comunque dall’esterno è sempre quotato in zona assist, oltre al fatto che difficilmente sbaglia totalmente una partita: si è dimostrato affidabile fin qui nonostante la giovane età.

A centrocampo da schierare ovviamente Rabiot, il giocatore chiave di questo Milan. Può essere pericoloso in chiave bonus, ma poi, a livello di rendimento, non è quasi mai è sottotono. Contro una squadra fisica come la Roma, il suo contributo potrebbe essere determinante per un buon esito in favore dei rossoneri.

Poi non si può lasciare fuori un giocatore come Modric: ha anche riposato nella scorsa gara, lui si esalta nei big match. Ci aspettiamo un bel voto per lui, con l’assist sempre dietro l’angolo.

In attacco, gli attaccanti simbolo del Milan, Pulisic e Leao, non sono in questo periodo al top della loro forma; tuttavia, vanno comunque messi: hanno la qualità per decidere gare come queste. Pulisic, in particolare, nelle ultime due partite ha sbagliato qualche gol di troppo, ci aspettiamo possa tornare presto al gol, mentre Leao, anche se ancora non può fare i suoi scatti spacca partita, può lo stesso illuminare con le sue giocate. Da schierare entrambi sempre e comunque.

La scommessa di giornata è Loftus-Cheek: noi continuiamo a dargli fiducia, anche se ultimamente non la sta ripagando. Potrebbe essere schierato anche adattato sull’esterno nella gara di domenica. Ha le doti per incidere, si può rischiare con copertura.

Gli sconsigliati

Tra gli sconsigliati, in questo caso, non indichiamo giocatori da evitare in senso assoluto, ma chi potrebbe andare un po’ più in difficoltà e magari prendere cartellini o un’insufficienza leggera. A meno di una totale disfatta del Milan, non ci aspettiamo comunque gravi insufficienze.

In questo discorso inseriamo dunque i tre centrali titolari: Tomori, Gabbia e Pavlovic. Pavlovic l’avremmo anche consigliato per la sua consueta pericolosità sui calci piazzati, ma dopo la ferita rimediata un paio di settimane fa, rientrerà con il caschetto, il che potrebbe limitarlo: per questo lo abbiamo inserito tra gli sconsigliati.

Sconsigliato, ma solo per una questione di condizione fisica, è Saelemaekers: non sappiamo se giocherà, in settimana non si è allenato per un problema all’adduttore. Altrimenti sarebbe stato consigliatissimo, da ex. Si può schierare ma con copertura, occhio perché potrebbe anche non essere convocato. Qualora dovesse giocare al suo posto, sconsigliato anche Athekame, che sarebbe alle prese con un duello difficile con Wesley.

Altro sconsigliato in questo momento è Nkunku, attualmente, da dopo l’arrivo di Fullkrug, è l’ultimo nella gerarchia dei quattro attaccanti del Milan. A voto ci dovrebbe andare, ma non ci aspettiamo un grosso minutaggio per lui domenica da giustificare l’impiego di uno slot in attacco, almeno in questo momento. Poi, le qualità per incidere anche in 10 minuti le avrebbe, ma ad esempio nella scorsa gara non è entrato benissimo.