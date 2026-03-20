FantaMilan – Trentesima giornata: consigliati e sconsigliati

FantaMilan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della trentesima giornata, chi schierare in Milan-Torino.

Trentesima giornata di Serie A, Milan–Torino. Vediamo ora i nostri Consigliati e Sconsigliati in ottica Fantacalcio.

I Consigliati

La partita contro il Torino in programma domani rappresenta una gara un po’ particolare per il Milan. Innanzitutto è la gara prima della sosta, ed è sempre bene vivere lo stop con una vittoria, e poi soprattutto è necessario riprendersi dopo la sconfitta contro la Lazio che ha spezzato di fatto il sogno scudetto. Insomma, si tratta di una di quelle sfide da vincere assolutamente.

Noi in questo caso ci sbilanciamo un pochino. Il calcio è imprevedibile, ma pensiamo che il Milan vincerà contro il Torino, anche facendo una buona prestazione, ed è per questo che, a differenza delle altre volte, in ottica consigliati, pensiamo che sia corretto puntare sulla gran parte dei giocatori del Milan se li avete in rosa. Non solo i soliti noti, ma anche nomi tipo Fullkrug o Nkunku che non si sa nemmeno se partiranno dall’inizio: secondo noi questa può essere una buona occasione per schierarli.

Ma partiamo con ordine. Consigliamo pertanto ovviamente Maignan e i difensori titolari: Tomori, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi. Tutti da mettere, ma i più appetibili sono Pavlovic e Bartesaghi.

Passando ai centrocampisti, da mettere assolutamente Rabiot, Pulisic, Saelemaekers e Modric. In particolare questa giornata ci aspettiamo il ritorno al gol di Pulisic: all’andata contro il Torino ne aveva fatti due entrando dalla panchina e spaccando la partita, il suo digiuno da gol del 2026 non può durare tanto a lungo.

In attacco, come già anticipato, mettiamo Fullkrug e Nkunku come scommesse interessanti: anche entrando dalla panchina potrebbe esserci gloria per loro. Ovviamente l’abbiamo tenuto per ultimo, ma il più discusso della settimana, Rafael Leao, si schiera senza pensarci: ci sono tutti i presupposti per fare bene e anche tante motivazioni per dimostrare e cancellare le polemiche create in seguito alla sua sostituzione nella sfida contro la Lazio.

Gli Sconsigliati

In una partita di questo tipo, con tutte le premesse che abbiamo fatto, si fa anche fatica a sconsigliare qualche giocatore, anche a livello numerico: abbiamo consigliato quasi tutto il probabile schieramento iniziale e anche qualche giocatore che di solito subentra dalla panchina.

Abbiamo tenuto fuori Fofana, che non consideriamo come sconsigliato ma è meno schierabile degli altri giocatori citati prima. Inoltre è in ballottaggio con Ricci e non si sa chi dei due partirà dall’inizio. Entrambi si possono mettere, ma non essendo giocatori particolarmente appetibili in ottica bonus, ci aspettiamo che nelle vostre rose abbiate di meglio.

Sconsigliamo invece Jashari che, dopo i 90 minuti non brillantissimi nella gara scorsa, tornerà in panchina visto il rientro dalla squalifica di Rabiot: potrebbe avere dunque un minutaggio basso.

Altro sconsigliato è Estupinan: dopo essere stato l’eroe del derby, nella gara scorsa la sua prova è stata da incubo. Noi ci aspettiamo una sorta di bocciatura da parte di Massimiliano Allegri: secondo noi da qui a fine campionato gli verrà preferito sempre Bartesaghi, a meno di grossi colpi di scena.