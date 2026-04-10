FantaMilan- Trentaduesima giornata: consigliati e sconsigliati

FantaMilan- La guida al Fantacalcio in ottica Milan: i consigli della trentaduesima giornata, chi schierare in Milan-Udinese.

Trentaduesima giornata di Serie A, Milan–Udinese. Vediamo ora i nostri consigliati e sconsigliati in ottica Fantacalcio.

I Consigliati

Dopo il pesante passo falso di Napoli ci aspettiamo che il Milan possa rialzare la testa in casa contro l’Udinese. I friulani sono una squadra ostica, che ha messo in difficoltà diverse avversarie: molto fisica e reduce anche da prestazioni convincenti, come lo 0-0 contro il Como nell’ultima giornata. Tuttavia, per una gara come questa, con i rossoneri spinti dal proprio pubblico e chiamati a blindare il posto Champions, non si può fare altro che consigliare diversi giocatori del Milan.

In rampa di lancio c’è quello che si prospetta come il tridente offensivo: con Leao, Pulisic e Gimenez. Non è ancora detto che partano tutti e tre dall’inizio, ma sono quelli maggiormente in grado di incidere e interrompere la sterilità offensiva del Milan, che dura dalla gara di Cremona del 1 marzo in cui segnò Leao.

Pulisic deve ancora sbloccarsi nel 2026, Leao dovrebbe aver recuperato dai problemi fisici e Gimenez ha tanta voglia di fare bene al rientro da un lungo infortunio. Tutti e tre sono consigliatissimi, soprattutto Pulisic e Leao che, qualora fossero messi per la prima volta in stagione nel loro ruolo naturale, non vorranno sprecare l’occasione.

Da schierare anche i soliti Modric e Rabiot, che sono delle garanzie, così come Pavlovic in uno stato di forma incredibile. Anche nella sconfitta di Napoli è uscito con un 6,5: al momento è il pilastro della retroguardia rossonera.

Anche De Winter è uno che difficilmente delude: avrà a che fare con un attaccante pericoloso come Davies, ma potrebbe essere l’uomo giusto per gestirlo.

Mettiamo infine Saelemaekers come scommessa di giornata: il possibile cambio modulo potrebbe penalizzarlo, ma resta un giocatore con le qualità per essere pericoloso. Lo consideriamo meno schierabile rispetto alle altre volte perché non è chiaro quale sarebbe il suo ruolo di partenza, né se sarà titolare: potrebbe anche subentrare, ma resta comunque un nome con una certa schierabilità.

Gli Sconsigliati

Tra gli sconsigliati in questa giornata includiamo in primo luogo la coppia d’attacco che non ha brillato nella scorsa gara. Fullkrug, secondo noi, dopo due prove opache da titolare potrebbe avere poco spazio, magari solo qualche minuto nel finale. Passando a Nkunku, attualmente è in ballottaggio con Leao e quindi resta schierabile, ma è un nome rischioso in ottica Fantacalcio. Investire uno slot d’attacco su un giocatore ultimamente non brillantissimo e che potrebbe anche partire dalla panchina ci sembra un azzardo: molto dipende dalle alternative che avete.

Sconsigliato anche Tomori, che potrebbe essere uno di quelli penalizzati dalla difesa a 4. Non sarebbe a suo agio da terzino destro e, da centrale, potrebbe essere scavalcato da De Winter e Pavlovic. Lo scenario è quindi o panchina o impiego fuori ruolo: non sembra la giornata giusta per puntarci.

Chiudiamo con il ballottaggio a centrocampo della mezzala destra: Allegri dovrebbe affidarsi ad uno tra Fofana, Ricci e Loftus-Cheek. In ottica Fantacalcio ci sentiamo di sconsigliarli tutti e tre per il rischio legato al minutaggio e alla scarsa propensione ai bonus. Tra i tre, il più schierabile resta Loftus-Cheek perché è quello più pericoloso in zona gol, ma è anche quello che più difficilmente partirà dall’inizio.