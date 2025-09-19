FantaMilan – Quarta giornata: consigliati e sconsigliati

FantaMilan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della quarta giornata, chi schierare in Udinese-Milan

Il Milan si prepara alla sfida di campionato contro l’Udinese, valida per la quarta giornata di Serie A. Vediamo ora tutti i consigliati e gli sconsigliati di giornata in ottica Fantacalcio.

I consigliati

Molti giocatori del Milan sono consigliati per la prossima partita, tanto che è difficile lasciare fuori qualcuno. Da schierare assolutamente Pulisic, Gimenez e Nkunku: giocatori che possono portare bonus in qualsiasi momento. Gimenez deve ancora sbloccarsi ed è giusto dargli fiducia, Nkunku a gara in corso ha già dimostrato di essere pericoloso e rispetto alla partita col Bologna potrebbe giocare anche più minuti. Pulisic, invece, è una certezza da inserire sempre e comunque.

A centrocampo i giocatori con più possibilità di portare bonus sono Rabiot e Saelemaekers e vanno schierati. Anche Modric va comunque schierato: giocando davanti alla difesa non potrà segnare con continuità, ma può fare assist e garantisce sempre voti ottimi. In difesa il più consigliato è Estupiñán, che sta crescendo di condizione e rendimento.

Gli sconsigliati

Non ci sono veri e propri nomi sconsigliati in questa giornata: i giocatori del Milan con possibilità di andare a voto si possono schierare tutti. Dipende più che altro dalle alternative che si hanno in rosa. Nel caso in cui in rosa aveste delle opzioni migliori, si può pensare di lasciare fuori i giocatori a rischio staffetta, cioè quelli coinvolti nei ballottaggi: Fofana–Loftus Cheek e Pavlovic–De Winter. Tra questi, il più schierabile rimane Loftus-Cheek.