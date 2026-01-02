FantaMilan – Diciottesima giornata: consigliati e sconsigliati

FantaMilan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della diciottesima giornata, chi schierare in Cagliari-Milan.

Diciottesima giornata di Serie A, Cagliari-Milan. Vediamo ora i nostri consigliati e sconsigliati in ottica Fantacalcio.

I consigliati

La partita di stasera può presentare molte insidie per il Milan, alle prese con alcune assenze e giocatori acciaccati. Tra gli acciaccati c’è ad esempio Pulisic, che dovrebbe partire dalla panchina. Non sappiamo il minutaggio che Allegri concederà all’americano, ma fatto sta che per un giocatore così decisivo non c’è acciacco che tenga: se è convocato e a disposizione va schierato comunque, indipendentemente dai minuti a disposizione. Tempo fa, entrato nel secondo tempo, fece doppietta: un episodio che serve da monito per schierarlo in ogni caso.

Passando agli altri, consigliamo ovviamente Rafa Leao, al rientro dopo un mese di assenza ma da non lasciare fuori: dovrebbe partire dall’inizio. Consigliatissimo anche Loftus-Cheek, che giocherà avanzato come attaccante, aumentando le sue possibilità di bonus. Da mettere anche certezze come Modric, Tomori e Bartesaghi, e soprattutto a Saelemaekers e Rabiot, a secco di bonus da un po’, potrebbero ritrovarlo proprio stasera.

Gli sconsigliati

Tra gli sconsigliati è difficile indicare dei nomi precisi, perché il Milan resta una squadra di prima fascia che va a Cagliari per vincere. Tuttavia, ci sono alcune situazioni da tenere d’occhio.

Pavlovic, ad esempio, ha avuto la febbre negli scorsi giorni e potrebbe non essere della partita: lo scopriremo solo prima del calcio d’inizio. Il nostro consiglio è aspettare l’annuncio dell’11 iniziale prima di schierare le formazioni. Se Pavlovic sarà in campo, si può sicuramente mettere; altrimenti meglio un altro per evitare buchi.

Uno sconsigliato è invece De Winter, che giocherà ancora al posto di Gabbia, rientrato tra i convocati ma destinato alla panchina dopo il problema al ginocchio. De Winter, dopo alcune prestazioni non convincenti, ha dimostrato qualche miglioramento con il Verona, ma resta un po’ traballante e non ci sentiamo di consigliarlo pienamente.

Un altro giocatore non particolarmente consigliato ma schierabile in caso di necessità è Fofana, al rientro da titolare dopo un po’ di tempo. Sta bene fisicamente, ma le sue partite sono spesso di grande corsa e sacrificio, quindi anche in questo caso forse meglio affidarsi ad altri.