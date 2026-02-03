FantaMilan – I Consigli dell’asta di riparazione

Fanta Milan - La guida al Fantacalcio in ottica Milan: Focus sull'asta di riparazione, chi svincolare, chi scambiare e chi prendere.

La sessione di mercato invernale si è conclusa ieri sera ed è quindi il momento di procedere con le varie aste di riparazione per sistemare le proprie rose fantacalcistiche in vista della seconda e decisiva parte del campionato. Vediamo ora tutti i consigli sui giocatori rossoneri: chi è meglio svincolare, chi provare a scambiare e invece su chi puntare se ancora libero.

Da Svincolare

Tra i giocatori da svincolare, in cima alla lista c’è forse la più grossa delusione tra quelli che avevamo consigliato in estate, ovvero Pervis Estupinan. In sede d’asta era probabilmente il profilo più appetibile in difesa, sia per caratteristiche, sia per il fatto di essere un quinto di centrocampo listato come difensore. Il problema è che ha deluso e ha anche perso il posto da titolare. Non ci sono reali motivi per tenerlo, anche perché con una sola gara a settimana avrà poche chance per rilanciarsi.

Per chi abbia puntato su di lui nonostante l’infortunio, altro giocatore purtroppo da svincolare è Ardon Jashari. Anche lui avrà poche opportunità da qui in avanti: il fatto di essere di fatto il vice Modric lo relega a semplice uomo da turnover. Abbiamo la sensazione che la prossima possa essere la sua stagione, ma in questa è meglio guardare altrove.

Da Scambiare

Ci sono poi due giocatori che, secondo noi, non sono da svincolare ma avrebbero invece la giusta appetibilità per essere scambiati: stiamo parlando di Ruben Loftus-Cheek e Cristopher Nkunku. Sono due profili che fin qui hanno vissuto una stagione a sprazzi e non sempre da titolari. Qualora dovessero mettersi in mostra, ad esempio stasera, gara in cui avranno minutaggio viste le assenze, potrebbe essere un buon momento per sfruttarne l’hype e inserirli in uno scambio. Entrambi infatti non sono titolarissimi e, quando chiamati in causa dall’inizio, non sempre hanno inciso. Loftus-Cheek soprattutto ha deluso parecchio fin qui. Nkunku ha dato segnali di ripresa, ma resta un giocatore enigmatico e, quando Pulisic e Leao torneranno al massimo della forma, gli spazi potrebbero ridursi.

A proposito di Rafael Leao, il nostro consiglio è di non scambiarlo. In questo momento è parecchio svalutato a causa dei problemi fisici e il rischio è quello di inserirlo in un’operazione poco conveniente.

Da prendere

Tra i giocatori su cui andare a puntare ne citiamo soltanto tre, anche perché a gennaio il Milan ha acquistato un solo giocatore, ovvero Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco può essere un ottimo quarto slot in attacco. Se cercate un titolare che vi faccia svoltare il fantacalcio, non è lui il nome giusto, ma può essere molto utile per completare un reparto che ha già il suo tridente tipo. Fullkrug può avere le sue chance da titolare o andare a segno anche subentrando dalla panchina, come già visto contro il Lecce. Per questo, con queste premesse, lo consigliamo.

Gli altri due nomi sono difensori e molto probabilmente erano rimasti svincolati all’asta di agosto-settembre perché partivano come seconde linee. Davide Bartesaghi su tutti è consigliatissimo per chi cerca un difensore da modificatore con anche qualche bonus nelle corde. Ora è il titolare del Milan sulla fascia sinistra, sbaglia pochissime partite, ha personalità e un ottimo piede capace di fornire assist preziosi. Lo consideriamo un rinforzo da secondo slot in difesa.

L’altro nome è Koni De Winter che, zitto zitto, dopo qualche partita sottotono si sta ritagliando sempre più spazio a suon di prestazioni, andando anche in gol a Roma nell’ultima gara. Lo consideriamo un terzo-quarto slot da prendere se ancora svincolato. La sensazione è che lo si possa strappare anche a poco, così da potersi poi concentrare sugli altri reparti.