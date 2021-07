Spinazzola si è operato: inizia il countdown per tornare in campo

L'esterno sinistro della Roma e della Nazionale ha ringraziato tutti i tifosi per il supporto ed ha rassicurato tutti sulle sue condizioni

La rottura del tendine d'Achille ha spezzato sul più bello i sogni dell'ex-Juve, che partita dopo partita ci stava regalando prestazioni sempre più impressionanti. Il "Man of the match" è costretto a cedere il passo ad Emerson Palmieri e ad accompagnare i suoi compagni azzurri solo dagli spalti; l'infortunio però non ha infranto solo i sogni europei di Spinazzola, ma ha anche compromesso l'inizio della prossima stagione giallorossa.

Lo stesso José Mourinho nella Capitale, per la seconda volta in Serie A dopo l'Inter, sullo sfortunato incidente occorso al suo terzino ha detto: "È terribile per l'Italia, ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson? È un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile".