Euro2020 | Parla Galliani: “Il trio milanista mi rende orgoglioso”

A margine della conferenza stampa del Monza, l'ex-vicepresidente rossonero ha speso qualche parola a sostegno degli Azzurri

Persino Adriano Galliani, a margine della presentazione di Giovanni Stroppa come nuovo tecnico del Monza, ha voluto spendere qualche parole per supportare la grande impresa della Nazionale italiana; l'ex-amministratore delegato del Milan si è complimentato in particolare con gli uomini del momento: Gigio Donnarumma, Manul Locatelli e Matteo Pessina, tutti calciatori dal passato rossonero.

Commentando la resa della rosa azzurra, l'ex-vicepresidente del Milan si è soffermato sulle ottime prestazioni messe a segno da un trio in particolare: "C’è tanto orgoglio perché due sono giocatori presi giovanissimi dal Milan, grazie a Mauro Bianchessi. Pessina l’ho portato al Milan nel 2015 non sfruttando il fatto che il Monza fosse fallito, ma pagando qualcosa per far avere gli stipendi ai dipendenti, me lo ricordo anche allora. Mi messaggio con tutti e tre, che per me sono un trio milanista, a fine gare, sono tre bravi ragazzi".