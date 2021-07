Euro2020 | Bonucci: “Domenica daremo battaglia in campo”

Dal centro mediatico di Coverciano il difensore della Juventus è intervenuto per commentare l'imminente sfida tra Italia e Inghilterra

La finale di Euro2020 è fra due giorni, l'Italia affronterà l'Inghilterra questa domenica a Wembley e la tensione è a mille. Da una parte abbiamo gli Azzurri in cerca di riscatto, pronti a riportare il tricolore in alto, dove merita di stare; dall'altra i leoni, alla riconcorsa di un titolo nazionale, che manca da quasi 60 anni nel Regno Unito.

Dal centro mediatico di Coverciano a parlare della sfida imminente è intervenuto il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci. Il bianconero ha partecipato alla conferenza stampa da remoto, per precauzione dati i tre positivi riscontrati nel gruppo stampa dei giornalisti e operatori Rai al seguito degli azzurri.

Le parole di uno dei protagonisti di Euro2020

Il centrale azzurro ha parlato innanzitutto di cosa significherebbe vincere per lui Euro2020: "La possibile vittoria di domenica è importante per il movimento del calcio italiano; per ogni giocatore, per la Federazione, per tutto quello che andrebbe a portare la vittoria dopo anni difficili e in questo periodo. Sarebbe una grande iniezione di fiducia per gli italiani".

Bonucci ha poi commentato il grande attacco dei leoni: "Sarà un giovani contro vecchietti. Hanno attaccanti fortissimi, servirà una grande attenzione verso di loro, della difesa e di tutta la squadra. Sappiamo le difficoltà che possono darci e dovremo stare attenti alla loro velocità. Kane non lo scopro ora, è tra i migliori al mondo. In queste tre gare abbiamo avuto la fortuna di aver incontrato alcuni dei più importanti al mondo. E' uno stimolo per non concedere nulla alla fine della partita".

Le belle parole sugli Azzurri

Il vice-capitano dell'Italia ha poi incoraggiato le nostre punte: "Devono stare sereni, gli attaccanti vengono criticati per i gol non fatti ma li metteremo in condizione di segnare. Sono certo che Ciro e il Gallo daranno tutto, per noi sono fondamentali, anche tatticamente e potranno essere anche decisivi".

Ha poi tranquillizzato anche i giovani con meno esperienze: "L'ho scritto qualche giorno fa su Instagram. Non siamo la somma degli individui, il gruppo è qualcosa di più grande. Lo abbiamo dimostrato dopo l'infortunio di Florenzi, Di Lorenzo è entrato e si è dimostrato all'altezza. E' un bravo ragazzo, un grande professionista e sa applicarsi. Ha mostrato grande professionalità: ha giocato contro attaccanti esterni difficili da prendere e ha sempre fatto la sua partita. Domenica ci troveremo altri giocatori forti nell'uno contro uno ma siamo tranquilli. Lui e tutti gli altri daranno il massimo".

In chiusura ha avvertito gli avversari: "Zero alibi. Pensiamo solo a giocare. Il passato è passato, daremo battaglia domenica. Mancini ha lavorato sulla testa, ridandoci fiducia, entusiasmo, autostima. Ci ha fatto credere che la sua strada era giusta, era quella migliore. Ha messo in campo talento, qualità, che poi nel calcio ti fa vincere".