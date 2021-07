Euro2020 – Al via i quarti: ecco le probabili formazioni di Italia-Belgio

Riparte Euro2020, oggi pomeriggio Spagna e Svizzera aprono i quarti di finale, questa sera invece Italia-Belgio. Ecco le probabili formazioni

Mancini ha i soliti dubbi di formazione, con Chiellini e Acerbi a giocarsi un posto al centro della difesa. Tutto ovviamente è legato alle condizioni del capitano della Juventus e della nazionale. In conferenza stampa il difensore ha detto di stare e tutto fa pensare che sarà lui a partire titolare anche se un occhio alle sue condizioni sarà sempre vigile. Lo scontro con Lukaku sarà difficile e non si può escludere a prescindere una staffetta con il giocatore della Lazio. Dubbi anche a centrocampo, Barella contro l'Austria non ha brillato, mostrando una forma non esaltante e Locatelli è sempre in ballottaggio con Verratti. Mancini però non dovrebbe cambiare, con Jorginho insostituibile e i calciatori di PSG e Inter davanti nelle preferenze del C.t. Palleggio e impostazione per superare la mediane del Belgio. In attacco Immobile e Insigne non si toccano, discorso diverso per Berardi che dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare il posto a Federico Chiesa, invocato nell'undici titolare a 'furor di popolo'.