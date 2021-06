EURO 2020 | Repubblica Ceca Vs Inghilterra

Ecco il live di Repubblica Ceca Vs Inghilterra, terza giornata del Girone D di Euro 2020

Repubblica Ceca contro Inghilterra è una partita particolare. Le due selezioni nazionali infatti sono in testa al Girone D di Euro 2020. Un match che metterà di fronte l'attaccante rivelazione della kermesse europea Patrick Schick, autore di una delle più belle reti della competizione, e Harry Kane, ovvero il centravanti che più di tutti ha deluso in queste prime uscite.

I cechi di Jaroslav Šilhavý, a sorpresa, sono in testa al Girone D grazie alla vittoria sulla Scozia per 2 a 0 e al pareggio, per 1 a 1, contro i vice Campioni del Mondo della Croazia dove ha Patrick Schick ha sempre trovato la via del gol. Gli inglesi di Gareth Southgate hanno invece battuto i croati di Zlatko Dalić con alla rete di Raheem Sterling, ma non sono riusciti a sfondare la difesa scozzese in questo speciale derby.