EURO 2020 | Italia VS Spagna: segui il Live

Ecco il Live di Italia VS Spagna, semifinale di EURO 2020

L'Italia di Roberto Mancini questa sera affronterà a Wembley la Spagna di Luis Enrique, per le semifinali di EURO2020. In palio la finale, sempre a Londra, contro la vincente di Danimarca e Inghilterra. Ad accompagnare la partita "Fiesta" di Raffaela Carrà, grande protagonista sulle reti italiane e spagnole.

Mancini per la partita di oggi dovrà fare a meno di Leonardo Spinazzola, uno dei migliori azzurri. Il terzino giallorosso si è infortunato durante l'ultimo match contro la Danimarca e la diagnosi è tra le peggiori: rottura del tendine di Achille. Gli Azzurri, come dichiarato da Bonucci in conferenza stampa giocheranno per il giallorosso: "Vogliamo dedicare la finale a Leonardo Spinazzola: perderlo è stato un colpo duro ma anche stamattina ci ha dato forza. Glielo dobbiamo". Al posto suo giocherà Emerson Palmieri. Per il resto nessuna novità tra le fila di Roberto Mancini.