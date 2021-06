EURO 2020 | Danimarca Vs Belgio – Segui il Live

Ecco il live di Danimarca-Belgio, seconda giornata del girone B di Euro2020

Continuano a scendere in campo le Nazionali europee impegnate a Euro2020. Dopo la vittoria dell'Ucraina sulla Macedonia del Nord, per 2 a 1, grazie alle reti di Yarmolenko e Yaremchuk (di Alioski il gol dei giallorossi), alle 18.00 inizia la seconda e penultima giornata del Girone B e si affronteranno Danimarca-Belgio. I danesi devono fare punti dopo il match di sabato scorso perso contro la Norvegia in una partita condizionata anche dai problemi cardiaci che hanno colpito, a fine primo tempo, il nerazzurro Eriksen. I belgi invece vuole qualificarsi già agli ottavi dopo la vittoria sulla Russia per 3 a 1.