LIVE MERCATO – Milan, dopo Joao Felix c’è Bondo! E Sottil…

Dalle indiscrezioni ai fatti: il Milan sta veramente spingendo forte per Warren Bondo del Monza. L'arrivo del classe 2003 francese libererebbe Bennacer in direzione Marsiglia. Gli agenti di Bondo sono a Casa Milan per definire i dettagli del trasferimento del centrocampista francese. Parti a lavoro per chiudere entro stretto giro di posta: l'offerta rossonera si aggira attorno ai 15 milioni di euro, comprensivi di bonus. Accordi invece già raggiunti per Bennacer al Marsiglia, si attende solo la fumata bianca per Bondo per sbloccare definitivamente l'affare. L'algerino partirà in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto a 12 milioni più altri 3 di bonus.