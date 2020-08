Champions League, stasera Lipsia-Atletico Madrid: le probabili formazioni

MILANO – Dopo la vittoria ottenuta ieri in extremis dal Paris Saint Germain ai danni dell’Atalanta, questa sera andrà in scena il secondo ottavo di finale di Champions League, con Lipsia e Atletico Madrid che si sfideranno allo stadio José Alvalade di Lisbona. Gli spagnoli dovranno fare a meno di Sime Vrsaljko e Angel Correa, entrambi colpiti dal Covid e rimasti in isolamento domiciliare. Di seguito le probabili formazioni.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi: Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Olmo, Nkunku; Schick. ALL.: Nagelsmann.

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, H.Herrera; Joao Felix, M.Llorente, Saul; Morata. ALL.: Simeone.

