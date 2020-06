Champions League, quando e dove si giocherà il resto della competizione

MILANO – Nel mese di agosto, dopo la chiusura dei campionati nazionali, tornerà anche la Champions League, seppur in una versione del tutto inedita. Dopo i ritorni degli ottavi di finale, si disputerà una sorta di mini-torneo, con le partite dai quarti alla finale che si svolgeranno tutte a Lisbona. Gli stadi che ospiteranno le gare sono il Da Luz e l’Alvalade. Stando inoltre a ciò che riferisce TMW, l’Uefa sarebbe in costante contatto con le autorità lusitane per trovare un accordo che possa riportare allo stadio una piccola percentuale di persone, stabilendo determinate misure di sicurezza. Per la finalissima non c’è ancora una data certa, ma quella più probabile è domenica 23 agosto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...