Champions League, le probabili formazioni di Liverpool-Atletico Madrid

MILANO – Nonostante in Europa League siano già state rinviate due partite e ci sia il rischio concreto che venga sospesa la competizione, stasera si tornerà in campo in Champions per il ritorno degli ottavi di finale, con Liverpool e Atletico Madrid pronte ad affrontarsi ad Anfield. Di seguito, le probabili formazioni.

Liverpool (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, J. Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, S. Mané. In panchina: Lonergan, Henderson, Matip, Milner, Keita, Origi, Minamino. All.: Klopp.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; A.Correa, Saúl Ñíguez, Teye Partey, Koke; João Félix, Morata. In panchina: Adan, Arias, Hermoso, Marcos Llorente, Vitolo, Carrasco, Diego Costa. All.: Simeone.

