Vlahovic-Milan: news da paura! Filtra una voce pazzesca | Calciomercato

Il calciomercato rossonero sta veramente entrando nel vivo, con il Milan impegnato su tanti fronti differenti tra possibili cessioni e nuovi colpi in entrata. Tra i fronti più caldi per quanto riguarda gli acquisti, registriamo movimenti importanti per Granit Xhaka, obiettivo principale di Tare e Allegri per rinforzare il centrocampo. Lo svizzero è intrigato e sedotto dal Milan, spinge per vestirsi di rossonero e ha già dato il suo ok al trasferimento. Tanto che ci sarebbe già un accordo di massima tra le parti. Ora i rossoneri sono in pressing sul Bayer Leverkusen, forti anche del sì del giocatore. Si respira ottimismo per questa trattativa, ritenuta prioritaria da Tare e Allegri. Ma, come detto, ci sono davvero tanti altri tavoli aperti. Facciamo dunque il punto nella nostra raffica di calciomercato, tra obiettivi noti e nuovi nomi a sorpresa, fino ad arrivare alle ultime clamorose novità che abbiamo raccolto su Dusan Vlahovic. Partiamo quindi subito con la carrellata di notizie sui movimenti di mercato del Milan <<<