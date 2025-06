Vlahovic al Milan, clamoroso Pedullà: “Io vi dico che…” | Calciomercato

Tare cerca rinforzi importanti di mercato da regalare ad Allegri, che in attacco sogna il suo pupillo Vlahovic: ecco le ultime novità in merito dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Il mercato del Milan è costantemente in fermento, come confermano le tantissime notizie e indiscrezioni che continuano a circolare in ambiente rossonero in questi giorni. Sappiamo infatti che, se da una parte il club rossonero è sempre impegnato sul fronte delle cessioni, dall'altro Tare è chiamato a rinforzare in maniera davvero importante la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E serviranno rinforzi in praticamente ogni reparto della squadra.