Calciomercato, Vlahovic al Milan: annuncio pazzesco poco fa | News

Come di consueto, tra le voci sul nuovo ds e il nuovo allenatore, in casa Milan circolano sempre anche grosse indiscrezioni che riguardano il calciomercato rossonero in ottica estiva. La dirigenza rossonera ha capito e ha preso atto che servirà una mezza rivoluzione per dare un taglio al passato e ricominciare con un nuovo ciclo, sperando che questa volta sia più vincente di quello precedente. Per questa ragione si ripartirà appunto da un nuovo progetto messo in piedi dal prossimo direttore sportivo del Milan (con Fabio Paratici in pole position) e un nuovo allenatore (occhio a Massimiliano Allegri). E in questo processo la prossima finestra estiva di calciomercato sarà di cruciale importanza per il Milan. Torniamo allora a fare il punto sulle ultime news più importanti e rilevanti con la nostra consueta raffica di mercato. In questo caso parliamo di sacrifici importanti, di obiettivi vecchi e nuovi, ma anche di una clamorosa indiscrezione che riguarda Dusan Vlahovic: iniziamo quindi subito a leggere e sfogliare la carrellata di notizie, una dopo l'altra <<<