Vlahovic al Milan, follia di mercato: poco fa l’annuncio improvviso!

Dopo Boniface, il Milan guarda anche ad altri obiettivi di calciomercato tra cui ci sarebbe ancora Dusan Vlahovic: le ultime news

Boniface potrebbe veramente non essere l’ultimo grande colpo di calciomercato del Milan di questa sessione estiva. Anzi, stando alle ultime notizie che stanno circolando in ambiente rossonero in queste ore, Tare potrebbe lavorare su qualche occasione di fine mercato. Ma molto dipenderà anche da chi partirà.

Ad esempio, non è escluso un colpo sugli esterni offensivi qualora dovesse partire Chukwueze, che ha diverse richieste direttamente dall’Inghilterra. Una sua cessione aprirebbe le porte a un nuovo esterno d’attacco, con il Milan che ha messo nel mirino il gioiellino brasiliano Rayan del Vasco da Gama. Un’altra idea – gradita ad Allegri – potrebbe poi essere Federico Chiesa. E poi?

Poi occhio anche alla difesa. Con il tecnico rossonero che non molla l’ipotesi di giocare anche con la retroguardia a 3, un elemento di esperienza in più potrebbe fare veramente comodo. Magari proprio un’occasione di calciomercato da cogliere al volo nel rush finale, come ad esempio Djimsiti dell’Atalanta. Ma non solo. Già perché le ultime news parlano ancora anche di attaccanti. E, in particolare, arrivano novità pesanti su Dusan Vlahovic, altro pallino di Allegri.

Milan, pazza idea di calciomercato: occhio a Vlahovic

Da quanto abbiamo appreso, la possibilità che Santiago Gimenez possa partire entro la fine di questo mercato non è elusa a priori dal club rossonero, soprattutto se a Casa Milan dovesse arrivare un’offerta intorno ai 30 milioni di euro. E a quel punto, Tare potrebbe veramente tentare un ultimo affondo per Vlahovic, approfittando dell’estrema necessità della Juventus di trovare una soluzione in uscita per il bomber serbo prima del gong finale. Ma c’è di più.

Novità interessanti sul fronte Vlahovic sono state infatti riferite dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che sui suoi profili social ha scritto: “Le richieste avanzate giorni fa dall’entourage (il padre è molto attivo) di Vlahovic al Milan sono quelle di chi ha intenzione di liberarsi a zero dalla società attuale o di chi si sente già in qualche modo “svincolato”: 6 milioni netti a stagione ma soprattutto 15 alla firma. Prevedendo un contratto di 4 o 5 anni si tratterebbe, cartellino compreso, di un’operazione da 100 milioni”. Insomma, non certo un affare semplice, ma sul quale il Milan potrebbe veramente ragionare in caso di addio a Gimenez. In alternativa, occhio poi sempre a Conrad Harder, classe 2005 dello Sporting Lisbona che piace al Milan ma che ha richieste importanti soprattutto dalla Francia.