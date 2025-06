Vlahovic al Milan, Balzarini sgancia la bomba: “Vi dico che…” | Calciomercato

Ormai non è un segreto né una novità: il sogno di calciomercato di Massimiliano Allegri per l'attacco del Milan è Dusan Vlahovic, che rimane sempre in uscita dalla Juventus. Noi ve ne abbiamo parlato per la prima volta già settimane fa, in tempi non sospetti, mentre adesso ne stanno parlando tutti. Il bomber serbo è un pallino di Allegri, che lo chiese alla Juve quando il classe 2000 giocava alla Fiorentina. E adesso gradirebbe particolarmente riaverlo a disposizione anche al Milan. Il tecnico rossonero lo ha segnalato a Tare e soci, ma l'obiettivo rimane comunque complicato per i costi dell'operazione.