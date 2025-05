Ultim’ora, Chiesa al Milan: poco fa l’annuncio improvviso! | Calciomercato

L'appuntamento cruciale con la finale di Coppa Italia si avvicina, ma nel frattempo in casa Milan si guarda sempre anche al prossimo calciomercato e al nuovo progetto che dovrà iniziare alla fine di questa stagione travagliata. Il club rossonero spera di strappare una qualificazione quantomeno in Europa League, ma a prescindere da questo una cosa è sicura: bisognerà dare un taglio netto al passato e aprire un nuovo ciclo . Probabilmente con un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore, ma sicuramente con diverse operazioni di mercato.

E tra le priorità di calciomercato del Milan c'è anche quella di ricreare un gruppo maggiormente italiano, con un'anima e un blocco azzurro consistente sul quale rifondare la propria rosa. Non a caso, sul taccuino di Moncada e soci ci sono diversi giocatori italiani, un po' per tutti i reparti. E tra questi c'è pure Federico Chiesa, che potrebbe lasciare il Liverpool dopo una stagione assolutamente in ombra. A tal proposito, proprio in queste ultime ore è arrivato un importante annuncio: ecco i dettagli <<<