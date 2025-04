Terremoto Milan: parte la rivoluzione! Dopo Conceicao, va via anche… / Mercato

Il Milan si prepara a una rivoluzione vera e propria nel corso del prossimo calciomercato estivo. Sergio Conceicao non sarà l’unico a salutare a fine stagione: l’addio del tecnico è ormai dato per certo, ma la scure della rifondazione tecnica potrebbe abbattersi anche su diversi giocatori rossoneri. Troppe le crepe emerse nell’organico durante quest’annata complicata, troppi i limiti evidenziati nei momenti decisivi. Da qui l’idea, sempre più concreta, di un cambio radicale: fuori chi non convince, dentro volti nuovi per rilanciare il progetto. E a pagare il conto, almeno in alcuni casi, potrebbero essere anche nomi molto pesanti. Ecco allora, uno dopo l’altro, tutti i giocatori rossoneri che rischiano seriamente di fare le valigie al termine della stagione <<<