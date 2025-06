Terremoto Milan: follia! Dopo Reijnders, può andare via pure… / Calciomercato

Il calciomercato estivo del Milan è partito subito con un enorme sacrificio, quello di Tijjani Reijnders ceduto al Manchester City per una cifra davvero importante. Ci dicono, irrinunciabile. Ed è ovvio che il club rossonero - che porta avanti il motto "nessuno è incedibile" - di fronte a certe offerte non può rimanere insensibile. Anzi, vi possiamo tranquillamente dire che, qualora arrivassero altre offerte importanti nel corso di questa sessione di mercato, il Milan le prenderà tutte in considerazione a prescindere dai giocatori richiesti.

Tanto è vero che, stando alle ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto, ci sarebbero tanti altri giocatori che potrebbero dire addio al Milan, senza escludere pure qualche clamorosa sorpresa inaspettata. A quanto pare, infatti, il club rossonero è pronto a mettere in atto un terremoto generale, con diversi calciatori che rischiano seriamente l'addio. Quello che faremo oggi, quindi, è capire chi può veramente partire e a quali cifre: iniziamo subito partendo dal primo nome per poi scorrerli via via tutti quanti <<<