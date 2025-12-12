Tare show, prova un colpaccio per il Milan / Calciomercato

Il direttore sportivo rossonero continua a muoversi in vista della prossima sessione di mercato e, allora, arrivano aggiornamenti cruciali

Cercasi attaccante in casa Milan. I rossoneri hanno bisogno di quei gol che finora non stanno arrivando da Gimenez. Il messicano, dopo quasi una stagione vissuta in Italia, non ha ancora trovato la sua miglior forma. Frenato anche da qualche infortunio l’ex Feyenoord sembra aver perso il feeling del gol, con evidenti problemi per Allegri. Che, proprio per questo, nei recenti discorsi andati in scena con Tare ha chiesto a gran voce una nuova punta in vista del mercato di gennaio.

La richiesta è stata accolta dal club rossonero: il Milan ha voglia di optare fino all’ultimo per uno scudetto che ora sembra qualcosa più di un semplice sogno. Proprio per questo sono già tanti i profili che sono stati accostati ai rossoneri: da Fullkrug a Mateta, passando per Lucca e non solo. Tutti nomi che Allegri sta valutando, mentre Tare pensa a un altro clamoroso profilo a sorpresa già per il mercato di gennaio.

Continua infatti a muoversi a caccia di un’occasione di mercato il direttore sportivo del Milan. Proprio in questo senso diverse piste portano verso l’Inghilterra, dove cerca squadra Joshua Zirkzee. L’olandese è in uscita dal Manchester United, piace alla Roma ma anche a Tare. Che, proprio per questo, ha già dato vita a un primo contatto esplorativo. Sarebbe un profilo importante per Allegri, seppur da rivalorizzare dopo le difficoltà britanniche: la pista va tenuta d’occhio.