Colpo di scena: Tare può portare al Milan un suo pupillo!

Il Milan studia le sue prossime possibili mosse di calciomercato e Tare prepara la lista degli obiettivi: attenzione anche a un suo pallino

Tra i colpi di calciomercato che sarebbero dovuti arrivare in estate ma che alla fine il Milan non è riuscito a chiudere c’è sicuramente anche un difensore centrale di spessore e di qualità. Il Ds rossonero Tare lo aveva indicato come un acquisto prioritario, con Allegri che spingeva per avere a disposizione un centrale in più, anche in vista della decisione di puntare forte anche su una difesa a tre.

Alla fine è arrivato solamente il giovane David Odogu, un acquisto di prospettiva e che avrà chiaramente bisogno di tempo per diventare un elemento utile nelle rotazioni difensive di Allegri. Ecco allora che la necessità di puntare su un nuovo difensore centrale torna fortemente d’attualità in casa Milan in vista delle prossime sessioni di calciomercato. A tal proposito, attenzione a un pupillo di Tare che il Ds albanese potrebbe tentare di portare a Milano, magari già a gennaio.

Milan, occhio all’obiettivo di calciomercato nel mirino di Tare

Stiamo parlando di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 che non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio. I biancocelesti hanno provato ad aprire una trattativa con l’ex Real Madrid, che però ha chiuso le porte e avrebbe in mente di cambiare aria il prima possibile. Ecco allora che potrebbe entrare in scena proprio il Milan.

Già perché fu proprio Tare a scovare e scoprire Gila nella cantera del Real Madrid e a portarlo alla Lazio. Il Ds rossonero da sempre apprezza il 25enne, reputandolo un vero e proprio talento dalle potenzialità importantissime. C’è chi assicura che Tare potrebbe fare un tentativo già a gennaio, approfittando della volontà del giocatore di partire e della situazione della Lazio, che dovrà vendere per sbloccare il proprio mercato in entrata.

Altrimenti se ne potrebbe comunque riparlare la prossima estate, quando i biancocelesti saranno praticamente costretti a cedere lo spagnolo a condizioni economiche favorevoli per non correre il rischio di perderlo a parametro zero a giugno 2027. Occhio dunque a Gila nel mirino di Tare per la difesa del Milan.