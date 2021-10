Mercato Milan – Indiscrezione folle, realizzabile? Solo con 50 milioni

1 di 2

Il campionato è fermo, ma i gioielli rossoneri si stanno mettendo in mostra con le rispettive nazionali. Rafael Leao ha fatto il suo esordio con il Portogallo. Theo Hernandez si è preso la fascia sinistra della Francia. Ottimo il rendimento agli ordini del C.t. Deschamps per l'esterno del Milan, che ha brillato in Nations League con una rete e un assist e tutto questo solo alla terza partita con i Bleu.

Per Sandro Tonali l'esordio con la nazionale maggiore di Roberto Mancini è solo rimandato. Sono tanti i ragazzi di Stefano Pioli in 'giro per il mondo'. Pronti a fare ritorno a Milanello, il prima possibile, perché il prossimo fine settimana ripartirà la Serie A e il Diavolo affronterà l'Hellas Verona di Igor Tudor.

Il Milan in ogni caso si coccola i suoi talenti, consapevole che gli occhi dei grandi club sono sempre all'erta. Se di Kessie e Theo Hernandez finiti nel radar del PSG avevamo già parlato, Rafael Leao è definitivamente esploso quest'anno e i top club lo starebbero cercando con insistenza. Difficile ipotizzare una partenza del portoghese, se non per una cifra monstre. In ogni caso in via Aldo Rossi si starebbe pensando ad un sostituto altrettanto talentuoso<<<