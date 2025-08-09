Sky annuncia il colpaccio di mercato: “Il Milan vuole chiudere subito!”

Stando alle ultime news di calciomercato rivelate in diretta TV da Sky Sport, il Milan vorrebbe cercare di chiudere a breve un grande colpo

Il Milan continua a preparare la nuova stagione che si avvicina con amichevoli importanti (Leeds e Chelsea), ma intanto Tare e soci lavorano per mettere a segno nuovi colpi di calciomercato decisamente importanti per completare la rosa a disposizione di Allegri. Chiusa finalmente la telenovela dell’estate relativa a Jashari, adesso il Milan si sta concentrando su altri importanti obiettivi di mercato.

Il primo è senza dubbio il terzino destro. Tare ha individuato il 20enne svizzero Zachary Athekame, per il quale vorrebbe chiudere già entro questa settimana. Le ore però passano e la missione non è semplice, anche perché nel frattempo ci sarebbe stato l’inserimento di un club francese che ha offerto allo Young Boys di più rispetto ai rossoneri. Il Diavolo comunque rimane ottimista, forte soprattutto del gradimento totale da parte di Athekame che vuole solo il Milan. Ma c’è anche un secondo fronte che si sta facendo caldissimo in queste ore, di cui ha parlato nel dettagli Sky Sport.

Milan, ecco il colpaccio di calciomercato: le ultime news in diretta Sky

Parliamo ovviamente del grande colpo in programma per l’attacco rossonero. I due nomi in ballo rimangono sempre quelli di Dusan Vlahovic (il preferito di Allegri) e Rasmus Hojlund (corteggiato da Tare in queste ore). A tal proposito, attenzione alle ultime novità riferite dal noto giornalista Peppe Di Stefano in diretta Sky.

“C’è sempre questo ballottaggio tra Vlahovic e Hojlund. Ma oggi il danese potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto, anche perché proprio poche ore fa il Manchester United ha preso Sesko. Hojlund conosce la Serie A ed è perfetto per quelli che sono i parametri di un fondo come RedBird. A livello di ingaggio, l’ex Atalanta prenderebbe circa la metà di quello che guadagnerebbe Vlahovic. A quanto ci risulta, Hojlund in questo momento è il nome per eccellenza nel mirino del Milan. E, da quello che ho percepito vivendo il mondo rossonero, la sensazione è che non si andrà a chiudere per l’attaccante a fine mercato come gli altri anni. L’idea del Milan è quella di provare a chiudere per il nuovo centravanti già la settimana prossima“. Attenzione dunque alle tempistiche: Tare potrebbe presto sferrare il colpo decisivo in attacco.