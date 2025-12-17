Pellegatti spaventa tutti: “Milan, è allarme. Furlani ha detto che…” / Calciomercato

I rossoneri valutano colpi e possibilità in vista della sessione invernale ormai imminente. Ma intanto arrivano pericolosi aggiornamenti

È impegnato in Arabia il Milan di Max Allegri. I rossoneri mettono per un istante in pausa il campionato e si concentrano sulla Supercoppa italiana, unica altra competizione rimasta in questa stagione. Presto, però, si aprirà anche il mercato di gennaio, che almeno per quelli che sono i piani a via Aldo Rossi dovrebbe vedere Tare portare rinforzi alla squadra di Allegri. La verità, però, rischia di essere diversa.

A svelare tutto è Carlo Pellegatti che, intervenendo su quelle che sono le dinamiche di mercato in casa Milan, ha disegnato uno scenario abbastanza allarmante per quelle che sono le possibilità di movimento di Tare e quindi le speranze di Allegri e dei tifosi. “Giorgio Furlani è stato chiaro nel colloquio con Allegri e Tare” ha spiegato il noto giornalista. Che poi ha proseguito: “Non ci sono soldi per il mercato di gennaio”. Ma quindi i rossoneri rimarranno immobili?

In realtà no. E a spiegarlo è ancora Pellegatti. Anche perché nelle ultime ore si fa strada sempre di più la voce di un accordo quasi raggiunto per Fullkrug. Ma come potrebbe arrivare il tedesco al Milan: “Si sta lavorando alacremente per chiudere la questione. Ma solo in prestito, nient’altro che prestito. Fullkrug va bene, inutile storcere il naso”.