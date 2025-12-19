Pellegatti conferma tutto: “Allegri lo vuole al Milan” / Calciomercato

Il noto giornalista interviene in merito alle possibili mosse dei rossoneri in chiave mercato già a gennaio: c’è un profilo in lista

Fuori anche dalla Supercoppa italiana. Senza coppe europee e dopo l’eliminazione in Coppa Italia, al Milan rimane solo la Serie A da qui alla fine della stagione. Un assist importante per le ambizioni dei rossoneri in ottica scudetto, ma anche l’evidenza di tutti i limiti della squadra di Allegri, che non ha trovato le risposte attese dalle riserve finora utilizzate.

Anche per questo, allora, sarà fondamentale intervenire sul mercato già nella sessione di gennaio per aiutare il più possibile Allegri in vista della seconda parte di stagione. Un esterno a tutta fascia a destra, una punta e un difensore. Per l’esterno è ancora aperto il casting, per l’attacco si va invece verso l’arrivo di Fullkrug. Attenzione invece per la difesa, per la quale arrivano importanti novità.

A svelare tutto è Carlo Pellegatti, che torna su un nome spesso accostato al Milan. Il profilo è quello di Thiago Silva, calciatore che Allegri conosce bene. Proprio in tal senso il noto giornalista ha spiegato: “Il tecnico rossonero e il difensore brasiliano si sentono tutti i giorni. Anche se mi hanno detto sempre no rispetto al possibile ritorno del brasiliano in rossonero, la notizia è che Allegri ha chiesto Thiago Silva. L’allenatore ha capito che non ci sono soldi per il calciomercato di gennaio”.