Mercato Milan \ C’è una novità, Pellegatti: “Qui si parla di 150 milioni”

Altro pareggio sbiadito della Nazionale con la Svizzera. Mercoledì con la Lituania sarà obbligatorio vincere per non complicare ulteriormente la qualificazione al Mondiale in Qatar.

La maggior parte dei tifosi rossoneri, tuttavia, è già proiettata alla super sfida di domenica alle ore 18 contro la Lazio. Difficile recuperare Giroud , ancora positivo, ma ci sono buone sensazioni sia per Ibra che per Kessie.

Il Milan ha vinto in maniera convincente le prime due partite contro Sampdoria e Cagliari, ma in casa rossonera non è tutto oro ciò che riluce. Carlo Pellegatti ha sottolineato, in un suo video su YouTube, un aspetto importante sul quale la società dovrà necessariamente lavorare<<<