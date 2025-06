Boom Pedullà: “Milan scatenato! Oltre a Modric prende anche…” | Calciomercato

Sono ore frenetiche per il Milan, impegnato su tanti fronti caldi di calciomercato. Tra vari nomi in uscita (Musah e Theo Hernandez in primis), Igli Tare sta ovviamente lavorando anche su diversi colpi in entrata. Allegri, chiaramente, aspetta rinforzi e novità sul fronte dei colpi in entrata oltre che da quello delle cessioni. Come confermato anche dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, quello rossonero è uno dei club maggiormente attivi in assoluto in questo momento.