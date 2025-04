Calciomercato, Osimhen al Milan: annuncio improvviso poco fa! / News

A breve l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani sarà chiamato a prendere una decisione fondamentale per il futuro del Milan: la scelta del nuovo direttore sportivo. Una nomina che continua a slittare e che sta alimentando interrogativi e speculazioni. C’è chi ipotizza che alla fine non verrà nominato nessuno, ma per ora il casting resta apertissimo. I due nomi più caldi restano quelli di Igli Tare, che è attualmente libero e che ha avuto già vari contatti con Furlani, e Tony D’Amico, legato all’Atalanta ma in netta risalita nelle preferenze dell'AD rossonero. Al momento non si segnalano outsider concreti, ma la pista del “terzo incomodo” non va esclusa del tutto.