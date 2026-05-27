Il Milan potrebbe andare incontro a una rivoluzione profonda, non solo in panchina ma anche dentro la struttura societaria. A parlarne è stato Carlo Pellegatti, che in un video pubblicato su YouTube ha raccontato alcuni possibili scenari legati al futuro rossonero. Secondo il giornalista, Gerry Cardinale avrebbe incontrato Zlatan Ibrahimovic per iniziare a programmare il nuovo corso del club. Un confronto importante, da cui potrebbe nascere un cambiamento molto ampio, dalla presidenza fino all’area tecnica.

Pellegatti ha spiegato che Paolo Scaroni potrebbe essere progressivamente allontanato dalle questioni sportive. La sua attività, in questo scenario, sarebbe concentrata soprattutto sul tema stadio, mentre resta da capire se manterrà o meno la carica di presidente. Diversa la situazione di Giorgio Furlani, il cui addio sarebbe già stato messo in conto da tempo: secondo Pellegatti, Cardinale avrebbe iniziato a ragionare su questa separazione già da gennaio 2026.

Da Edwards a Begiristain: i nomi per la nuova dirigenza

La rivoluzione, sempre secondo la ricostruzione, toccherebbe anche Massimiliano Allegri, Igli Tare e Geoffrey Moncada, tutti destinati a uscire dal nuovo progetto. Per il ruolo di amministratore delegato, sul tavolo di Cardinale e Calvelli ci sarebbero due profili: Michael Edwards, figura di riferimento del Liverpool, e Giovanni Carnevali, dirigente da anni protagonista al Sassuolo.

Per la direzione sportiva, invece, viene citato Fabio Paratici. Un nome caldo, anche se non ancora contattato, e che già in passato era stato vicino al Milan prima dello stop arrivato da Furlani. Il primo nome della lista, però, sarebbe Txiki Begiristain, ex dirigente di Barcellona e Manchester City. Un profilo di altissimo livello, conosciuto bene anche da Ibrahimovic. Attenzione, poi, a Viktor Bezhani, attuale direttore sportivo del Tolosa.

Panchina Milan: Iraola davanti, Xavi resta in corsa

Capitolo allenatore. Pellegatti mette in cima due nomi: Andoni Iraola e Xavi. Il tecnico del Bournemouth sarebbe leggermente avanti, ma l’ex allenatore del Barcellona resta un profilo da seguire, anche per il legame diretto con Ibrahimovic, suo ex compagno in blaugrana.

Nel nuovo Milan, inoltre, ci sarà spazio anche per Jovan Kirovski. Sembrava destinato all’uscita, invece il suo contratto è stato rinnovato. E secondo Pellegatti avrà voce anche sulle questioni legate alla prima squadra. Segno che la ricostruzione rossonera potrebbe davvero partire da una nuova catena di comando, con Ibrahimovic sempre più centrale.