News Milan | Pioli out? Esplode la bufera: la società ha deciso! / Mercato

Milan, le ultime notizie su Pioli

Milan, le ultime news su Stefano Pioli.

Quello di Stefano Pioli con l'ambiente Milan è un rapporto di amore e odio, abbastanza traballante e che vive di costanti alti e bassi. Si passa dal "Pioli is on fire" a critiche pesanti, alcune volte anche veramente drastiche. Al tecnico emiliano non è bastato riportare lo Scudetto a Milano - sponda rossonera - né un gran bel cammino in Champions League nella scorsa stagione. Gran parte della tifoseria rossonera continua a criticarlo, a maggior ragione quando i risultati non arrivano.

La sconfitta contro la Juventus e soprattutto la notte da incubo in Champions contro il PSG hanno infatti riacceso la bufera intorno a Pioli. Social impazziti e tanti tifosi a rilanciare l'ormai famoso hashtag #PioliOut. A preoccupare particolarmente sono l'atteggiamento della squadra e la tremenda sterilità offensiva, oltre a una classifica nel girone Champions che si è fatta veramente complicata (appena due punti in tre partite e addirittura zero gol fatti).

Pioli-Milan, le ultime news in vista del futuro

Insomma, parte della tifoseria rossonera spinge per un cambio di rotta e - magari - anche di guida tecnica. Un tema caldo e sensibile, come confermato anche dalle ultime news che stanno circolando proprio in queste ore in ambiente Milan: i vertici rossoneri infatti avrebbero preso alcune importanti decisioni in merito <<<