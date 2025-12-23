Millan scatenato, colpo in difesa! Di Marzio conferma tutto / Calciomercato

I rossoneri dopo l’arrivo di Fullkrug continuano a muoversi per questa ormai imminente sessione invernale di mercato: le news

Lavori in corso in casa Milan. I rossoneri sono più attivi che mai in quello che è il giorno di Fullkrug. Il nuovo acquisto di Tare è arrivato a Milano e in queste ore svolgerà le visite mediche, ma il direttore sportivo non si ferma all’attaccante e continua a valutare diversi profili da portare ad Allegri per alimentare fino all’ultima curva il sogno scudetto.

In questo senso è stato chiaro con la società lo stesso Allegri: per quanto consapevole che le finanze del Milan a gennaio siano limitate, il tecnico ha chiesto oltre a un attaccante anche almeno un difensore centrale. E, se possibile, un esterno a tutta fascia a destra. E proprio sul capitolo difensori arrivano clamorosi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio.

Tanti i nomi che sono stati accostati al Milan per la difesa. A dare nuovi aggiornamenti è però Gianluca Di Marzio, che ha fatto tre nomi finora mai usciti per la squadra di Allegri: “Il Milan ora deve fare un difensore, sta cercando di capire chi potrà muoversi in prestito. Milan Skriniar piacerebbe ma è il capitano del Fenerbahce che ditticilmente lo lascerà. Piace anche Eric Dier del Monaco, ex Bayern Monaco, di ritorno da un infortunio. Attenzione al nome di Federico Gatti, un nome con Allegri molto forte: rientrerà dall’infortunio e bisogna capire se rientrerà nelle scelte di Luciano Spalletti. Il Milan potrebbe farsi trovare pronto, sempre che la Juventus lo dia“.