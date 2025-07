Clamoroso Milan, non solo Vlahovic: pazza idea dalla Juventus! | Calciomercato

Vlahovic rimane il grande sogno di calciomercato del Milan dalla Juventus, ma Allegri avrebbe in mente anche un altro grande obiettivo dai bianconeri: ecco le ultime news

Non è certamente un segreto oramai: il Milan cerca un grande bomber per Allegri e la prima idea di calciomercato nella mente del tecnico rossonero porta in casa Juventus. Parliamo ovviamente di Dusan Vlahovic, separato in casa alla Juve e sempre sul mercato. Allegri, che lo volle in bianconero ai tempi di Torino, adesso spinge per riabbracciarlo anche a Milano. Il Diavolo ha registrato la richiesta e si è messo in moto per capire la fattibilità dell’operazione con la Vecchia Signora.

La Juventus, dal canto suo, ha tutta la volontà di risolvere la questione Vlahovic il prima possibile. Tanto che accetterebbe una cifra minima pur di piazzarlo altrove. Si parla di circa 20/25 milioni di euro: una somma che fa sicuramente gola al Milan. Allegri sta lavorando ai fianchi del serbo, che dovrà accettare una riduzione drastica del proprio ingaggio se vorrà raggiungere Max all’ombra del Duomo. Occhio però, perche lo stesso Allegri sognerebbe anche un altro colpaccio dalla Juve, un altro suo vecchio pallino che porterebbe molto volentieri al Milan.

Vlahovic e non solo: altro sogno di calciomercato del Milan di Allegri dalla Juve

Con la partenza di Theo Hernandez e Walker, i rossoneri sono particolarmente sguarniti sugli esterni difensivi. Al Milan mancano i terzini titolari, sia a destra che a sinistra. E se fosse per Allegri, un nome in assoluto sarebbe quello perfetto per colmare almeno una delle due falle: Andrea Cambiaso. Italiano, con esperienza ma ancora relativamente giovane, molto duttile tanto da poter giocare sia a destra che a sinistra all’occorrenza e bravo in entrambe le fasi di gioco, Cambiaso sarebbe il terzino da sogno per Max, il colpo perfetto per il “suo” Milan. Difficile che la Juve apra a una cessione, tanto che si sta parlando di rinnovo per il classe 2000. Il Milan però conserva questa pazza idea di mercato dalla Juventus.