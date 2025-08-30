Il Milan tenta il colpaccio: “Ecco chi ha chiesto di comprare Allegri!”

Ultime ore di calciomercato infuocate, soprattutto in ottica Milan: tante situazioni ancora in ballo. Ecco una richiesta esplicita di Allegri

Tra diversi giocatori ancora in uscita (occhio in particolare a Chukwueze, Jimenez, Musah, Bennacer e Adli), possibili scambi (Gimenez-Dovbyk con la Roma) e obiettivi in entrata, il calciomercato del Milan promette di regalare novità e anche possibili sorprese nelle ultimissime ore disponibili.

Tare è al lavoro su più tavoli, ma il tempo stinge e bisogna arrivare a dama se si vuole completare al meglio questo mercato estivo rossonero. In tutto questo, c’è anche Massimiliano Allegri che ha fatto le sue richieste e che aspetta gli ultimi rinforzi. A tal proposito, il tecnico avrebbe indicato un nome ben preciso ai vertici del Milan.

Milan, colpaccio di calciomercato in extremis: lo vuole Allegri

Ne hanno parlato in particolare i noti esperti di calciomercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul canale YouTube di quest’ultimo. Nello specifico, Moretto ha raccontato: “Domenica scorsa dopo la sconfitta in casa contro la Cremonese c’è stato un incontro a Casa Milan e in quell’occasione Allegri ha chiesto un centrocampista, una mezzala di inserimento forte fisicamente, di personalità e carisma. Lui vorrebbe Rabiot“. Il giornalista ha poi aggiunto ulteriori dettagli decisamente interessanti in merito.

“Da quanto ci risulta, posso dirvi che il Milan vuole provare ad arrivare a Rabiot fino alla fine. Il francese è l’obiettivo su cui i rossoneri vorrebbero provare a spingersi”. Sempre a tal proposito, Fabrizio Romano ha poi aggiunto: “Per ora il Marsiglia fa sapere di non aver ricevuto nessuna offerta, né dal Milan né da altri club. Inoltre il club francese fa sapere in maniera molto chiara che servono 15 milioni di euro per Rabiot. Il Marsiglia, oggi, non vuole ascoltare un euro in meno. E poi c’è lato giocatore: sappiamo che storicamente prendere Rabiot non è mai stato semplice anche dal punto di vista dell’accordo contrattuale“. Affare dunque non facile, ma il Milan vuole provarci fino in fondo per Rabiot.