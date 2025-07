Milan, Tare vuole chiudere! Arriva l’annuncio: “Accordo totale” | Calciomercato

Arrivano novità importanti sui movimenti di calciomercato del Milan: ecco le ultime news dal noto esperto Matteo Moretto

Come spesso abbiamo sottolineato, il Milan è chiamato a uno sprint importante sul mercato. La squadra, agli ordini di Allegri, è partita per la tournée estiva, ma la rosa a disposizione del tecnico rossonero è ancora chiaramente incompleta. Per questo motivo, il Ds Tare non è partito insieme al gruppo.

Il dirigente ex Lazio sta infatti lavorando su diverse piste di calciomercato che si stanno facendo sempre più calde in ottica Milan. A svelare le ultime news in merito è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Milan scatenato sul mercato: le ultime notizie da Moretto

Due i fronti bollenti di queste ultimissime ore. Il primo è quello relativo al terzino sinistro, con Pervis Estupinan nel mirino rossonero. A tal proposito, Moretto ha confermato: “Per quanto riguarda Estupinan, vi posso dire che c’è un accordo totale sul contratto con il giocatore, che ha detto di sì al Milan. Ora manca l’accordo tra i club. I rossoneri, dopo aver offerto 13 milioni di euro, ora sono pronti a rilanciare per Estupinan. Il Milan comunque sa che il Brighton chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma spera e confida di poter chiudere questo colpo già nei prossimi giorni“. Occhio però anche al secondo obiettivo di calciomercato molto caldo di queste ore.

Moretto ha infatti proseguito: “Voglio confermare che il Milan nelle scorse ore ha chiesto delle garanzie sullo stato fisico di Marc Pubill, terzino destro spagnolo dell’Almeria. I rossoneri hanno avuto delle rassicurazioni sul ginocchio di Pubill. Quindi il Milan adesso potrà effettivamente iniziare in modo concreto le trattative per provare a chiudere. I rossoneri parleranno con l’entourage di Pubill e poi inizieranno a trattare con l’Almeria”. Fascia sinistra e fascia destra: Tare adesso vuole stringere i tempi per blindare gli esterni difensivi.