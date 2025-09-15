Milan, Tare studia il colpaccio per gennaio: tutti i nomi sulla lista

Il Milan guarda già al calciomercato di gennaio per quegli obiettivi che non sono stati raggiunti in estate: ecco chi c'è nel mirino

Il Milan valuta già il prossimo possibile colpo di mercato in vista della sessione di riparazione di gennaio. Si valuta un rinforzo top che non è arrivato in estate: ecco i nomi che sono sulla lista di Tare e Allegri.

Con ogni probabilità, la priorità principale del Milan in vista del calciomercato di gennaio sarà un difensore centrale affidabile, un elemento che Allegri avrebbe voluto già in estate e che, per vari motivi, non è mai arrivato.

È quindi molto probabile che il primo colpo del mercato invernale sia proprio un centrale di livello, capace di dare solidità e personalità a un reparto che appare un po’ corto, soprattutto se il tecnico rossonero vorrà puntare con continuità su una difesa a tre. Nelle prossime settimane, Allegri e Tare analizzeranno dunque i vari profili disponibili per individuare l’uomo giusto da portare a Milanello già a gennaio.

Milan, le occasioni di calciomercato per rinforzare la difesa

Un occhio particolare sarà rivolto ai giocatori con contratto in scadenza a giugno 2026, che a gennaio potrebbero diventare opportunità interessanti dal punto di vista economico. In questa lista figurano nomi pesanti: Merih Demiral, oggi all’Al-Ahli e che Allegri conosce e apprezza, e Aymeric Laporte, ex Manchester City attualmente all’Al-Nassr, che avrebbe voglia di tornare a misurarsi con il calcio europeo.

Attenzione anche a Niklas Süle, già accostato al Milan in estate e in scadenza con il Borussia Dortmund, così come a Diogo Leite dell’Union Berlino. Sul taccuino anche Andreas Christensen, che al Barcellona non gode di un ruolo da titolare fisso, e Berat Djimsiti dell’Atalanta, una garanzia di affidabilità e già rodato in Serie A. Ma nel radar di Tare ci sarebbero anche altri nomi importanti tra i giocatori non in scadenza a fine stagione.

Idee e sorprese per il mercato di gennaio del Milan

Uno di questi è Jhon Lucumí del Bologna, che starebbe pensando di cambiare aria. Qualità ed esperienza in Serie A, è un profilo che potrebbe intrigare il Milan ed è in scadenza nel 2027. Possibile anche un nuovo tentativo per Joe Gomez del Liverpool, già trattato nelle ultime ore della sessione estiva.

Sul fronte estero, resta vivo l’interesse per Juan Foyth del Villarreal, difensore argentino con passaporto spagnolo di grande duttilità. E occhio alla suggestione Mario Gila, classe 2000 della Lazio, molto apprezzato da Tare che lo ha scoperto e portato in Italia dalla cantera del Real Madrid. Il difensore biancoceleste avrebbe già fatto sapere di voler partire e, con un contratto in scadenza nel 2027, potrebbe diventare una ghiotta occasione di calciomercato in ottica Milan.

Insomma, la caccia al nuovo difensore centrale è ufficialmente partita: Allegri vuole un rinforzo di peso già a gennaio per rendere il Milan più solido e competitivo in vista della seconda parte di stagione. Per questo Tare è al lavoro per accontentarlo: il casting è aperto.