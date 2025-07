Il Milan ci prova davvero, c’è la conferma: “Tare pensa al colpaccio!”

Il Milan vuole accelerare per diversi obiettivi di calciomercato che servono per completare la rosa a disposizione di Allegri: le ultime news

Il Milan, come ben sappiamo, ha ancora tantissimi obiettivi di calciomercato da centrare per consegnare ad Allegri una squadra competitiva e soprattutto completa per la nuova stagione. Tare è al lavoro su più fronti. Le priorità sono rappresentate dai due terzini titolari (occhio a Estupinan a sinistra e a Pubill a destra) e dal centrocampista (con Jashari sempre in attesa del via libera). Ma non solo.

Milan, dal calciomercato anche un nuovo centravanti

Max chiede anche un rinforzo di grosso spessore per l’attacco. Come confermato anche dal Ds rossonero, l’obiettivo è quello di portare a Milano una punta di peso, un riferimento d’area di rigore, un fulcro del gioco fisico “alla Giroud”. In questo senso, il sogno di mercato di Allegri, come vi stiamo ripetendo ormai da settimane, rimane Dusan Vlahovic della Juventus. Nelle ultime ore però il Milan si starebbe spostando anche su un altro profilo, per il quale stanno arrivando conferme sempre più concrete e importanti.

Parliamo di Rasmus Hojlund, vecchio obiettivo di calciomercato del Milan che sta tornando seriamente di moda in casa rossonera. L’ex Atalanta è in uscita dal Manchester United e potrebbe dunque rappresentare una ghiotta occasione di mercato per il Diavolo così come per la Juve, altra italiana sulle tracce del classe 2003. A tal proposito, la conferma dell’interesse rossonero arriva dal noto giornalista ed esperto di calciomercato di DAZN e SportMediaset Orazio Accomando, che sul proprio profilo di X ha specificato: “L’imminente arrivo di Mbeumo spazza via ogni dubbio: Hojlund lascerà il Manchester United. Juventus e Milan alla finestra per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. Il danese oggi ha mercato soprattutto all’estero”. Occhio dunque anche a Hojlund come alternativa per l’attacco rossonero.